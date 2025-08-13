Israele tratta con 5 Paesi per accoglienza palestinesi

agenzia

Indonesia, Somaliland, Uganda Sud Sudan e Libia, per Channel12

ROMA, 13 AGO – Israele è in trattative con cinque Paesi – Indonesia, Somaliland, Uganda, Sud Sudan e Libia – per il potenziale reinsediamento dei palestinesi dalla Striscia di Gaza, secondo quanto riporta Channel 12. “Alcuni Paesi stanno mostrando maggiore apertura rispetto al passato nell’accettare l’immigrazione volontaria dalla Striscia di Gaza”, ha dichiarato una fonte diplomatica all’agenzia di stampa, citando in particolare Indonesia e Somaliland. Tuttavia, non sarebbe stata presa alcuna decisione concreta. La notizia, ripresa dalla stampa israeliana, si aggiunge alle affermazioni dell’Associated Press secondo cui Israele avrebbe discusso il reinsediamento dei cittadini di Gaza in Sud Sudan, un’affermazione che il governo della nazione africana ha respinto come “infondata”. Il Somaliland, da parte sua, regione separatista della Somalia, potrebbe sperare di ottenere, grazie a un accordo con Israele, il riconoscimento internazionale.

