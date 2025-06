Israele, uccisa una donna e 14 feriti nell’attacco iraniano

agenzia

Missili intercettati sopra Gerusalemme e Hebron

TEL AVIV, 15 GIU – I servizi di emergenza israeliani hanno dichiarato che un missile iraniano ha colpito un’abitazione nella regione settentrionale della Galilea, vicino ad Haifa, ferendo 14 persone, una delle quali in condizioni critiche. Altre fonti riferiscono di una donna uccisa a Tamra, nella stessa area. Sono queste al momento le sole conseguenze accertate in Israele dopo la seconda ondata di attacchi iraniani. “Le squadre hanno segnalato 14 feriti in un’abitazione a due piani nella Galilea occidentale, tra cui una in condizioni critiche e le altre con ferite di vario grado”, ha dichiarato l’agenzia israeliana Magen David Adom in un comunicato. A Gerusalemme e nella città di Hebron, in Cisgiordania, missili iraniani hanno illuminato il cielo notturno, molti dei quali intercettati dal sistema di difesa aerea israeliano.

