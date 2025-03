Istat, a febbraio export extra Ue +2,8% mese, -2,1% anno

agenzia

Import: +0,8% mese, +8,6% anno. Avanzo commerciale +4,7 miliardi

ROMA, 27 MAR – A febbraio l’Istat stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 un aumento congiunturale sia nelle esportazioni (+2,8%) sia nelle importazioni (+0,8%). Su base annua invece l’export si riduce del 2,1% (era +3,3% a gennaio). Mentre l’import registra una crescita tendenziale dell’8,6%, quasi totalmente spiegata dai maggiori acquisti di beni di consumo, durevoli (+17,1%) e non durevoli (+17,9%), ed energia (+17,6%). L’avanzo commerciale è risultato pari a +4.707 milioni di euro (era +6.885 milioni a febbraio 2024). Il deficit energetico (-4.800 milioni) è superiore rispetto a un anno prima (-3.779 milioni). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici scende da 10.664 milioni di febbraio 2024 a 9.508 milioni di febbraio 2025.

