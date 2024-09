Istat, a luglio vendite +0,3% mese in volume, +0,1% anno

agenzia

Rispetto a luglio 2007 il volume degli alimentari -0,7%

ROMA, 06 SET – A luglio, mese dei saldi, le vendite al dettaglio tornano in terreno positivo dopo il calo di giugno. l’Istat stima, per le vendite al dettaglio, un aumento sia in valore (+0,5%) sia in volume (+0,3%). In crescita anche il dato tendenziale che segna un +1,0% in valore e un +0,1% in volume. Rispetto a giugno crescono sia le vendite dei beni alimentari (+0,5% in valore e +0,4% in volume) sia dei beni non alimentari (+0,6% valore e +0,2% volume). Rispetto a luglio 2023 gli alimentari crescono dello 0,3% in valore e in calo dello 0,7% in volume, i non alimentari crescono sia in valore sia in volume (rispettivamente +1,4% e +0,6%).

