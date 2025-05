Istat, a marzo export extra Ue +2,9% mese, +7,5% sull’anno

agenzia

In forte crescita le esportazioni verso gli Usa (+41,2%)

ROMA, 02 MAG – A marzo 2025 si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un aumento congiunturale per le esportazioni (+2,9%) e una riduzione per le importazioni (-1,1%). Lo rileva l’Istat. Su base annua l’export cresce del 7,5% (era -1,6% a febbraio), mentre l’import registra una crescita tendenziale dell’8,7%, cui contribuiscono principalmente i maggiori acquisti di beni di consumo, durevoli (+33,6%) e non durevoli (+32,4%). Nel complesso del primo trimestre, l’export cresce del 4,8% e l’import segna un aumento del 5,3%. A marzo 2025 le esportazioni verso gli Stati Uniti (+41,2%) registrano una forte crescita tendenziale. Lo rileva l’Istat diffondendo i dati sul commercio estero extra Ue. Marcati aumenti su base annua si rilevano anche per le vendite verso paesi Mercosur (+28,9%) e paesi Opec (+24,9%). Diminuiscono le esportazioni verso Turchia (-31,3%) e Cina (-8,5%). Per quanto riguarda le importazioni, si registrano forti incrementi su base annua degli acquisti da paesi Mercosur (+71,2%), Cina (+44,9%) e paesi Asean (+25,6%). Si riducono le importazioni da paesi Opec (-25,4%), India (-17,8%), Stati Uniti (-9,5%) e Regno Unito (-9,2%).

