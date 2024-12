Istat, a ottobre export -1,9%, importazioni -0,3% su mese

agenzia

Su base annua export +1,6% in valore, -0,1% in volume

ROMA, 17 DIC – Nel mese di ottobre l’Istat stima un calo delle esportazioni dell’1,9% mentre le importazioni calano dello 0,3% rispetto al mese precedente. La diminuzione su base mensile dell’export è marcata per i mercati extra-Ue (-3,2%), contenuta per l’area Ue (-0,7%). Su base annua, l’ aumento dell’export è stato dell’1,6% in termini monetari, mentre è pressoché stazionario in volume (-0,1%). Il saldo commerciale di ottobre è stato pari a +5.153 milioni di euro (era +4.495 milioni a ottobre 2023). Mentre nei dieci mesi è pari a +45.034 milioni (era +24,6 miliardi nei primi dieci mesi del 2023). Sempre a ottobre Il deficit energetico si riduce a -4.706 milioni, da -5.204 milioni dell’anno prima. E i prezzi all’importazione diminuiscono dello 0,1% su base mensile e dell’1,5% su base annua (era -0,5% a settembre) “La riduzione congiunturale dell’export è dovuta in particolare alle minori esportazioni di beni strumentali verso i paesi extra-Ue, ed è condizionata dalle vendite di mezzi di navigazione marittima realizzate il mese precedente; al netto di queste, la riduzione è più contenuta (-1,0%)”, commenta l’Istat.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA