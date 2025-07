Istat: Braga, ‘mancano politiche e risorse, governo dica cosa intende fare’

agenzia

Roma, 30 lug. “Di fronte ai dati Istat che certificano il calo del pil dello 0,1% rispetto al trimestre, diventa ancora più urgente che siano chiare le misure che il governo intende mettere in campo”. Così Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

“Prima ancora che i dazi entrino in vigore, l’economia italiana arranca perché non c’è visione, né una strategia solida di sviluppo come il Pd chiede da tempo. Manca una politica industriale seria e non si protegge abbastanza il lavoro con i salari più bassi della media europea”.