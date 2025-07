Istat: Braga, ‘più tasse e aumento carrello spesa, ecco regalo Meloni per vacanze’

agenzia

Roma, 30 giu. “Doveva abbassare le tasse, invece aumentano: la pressione fiscale è al 37,3%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ecco il regalo del governo Meloni per le vacanze. Lo dice oggi l’Istat che dice pure che è aumentata l’inflazione, è aumentato il costo del carrello della spesa e sono aumentati i prezzi del trasporto aereo. Non si governa senza una politica economia strategica e solo mantenendo in ordine i conti, magari con qualche accorgimento contabile. Si chiama ‘vivacchiare’, non si dà futuro a un paese e chi non arriva a fine mese scivola verso la povertà”. Così Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

