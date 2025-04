Istat, economia dà segnali positivi, seppur debole crescita

agenzia

'Stima Pil trimestre 30 aprile, bene costruzioni e servizi'

ROMA, 17 APR – “Per il nuovo anno non abbiamo ancora la stima del Pil del primo trimestre che sarà diffusa il 30 aprile”. Dai dati disponibili finora, “la produzione industriale, dopo il rimbalzo mese precedente, è cresciuta del 2,5%, le costruzioni vanno moto meglio, c’è una buona crescita, anche i servizi hanno dato segnali positivi, quindi fondamentalmente prima di scenari di tensioni forti l’economia italiana tutto sommato continua a fornire segnali positivi, seppur di debole crescita. Con un record importante del turismo”. Lo ha detto Stefano Menghinello, direttore del Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali dell’Istat in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul Documento di finanza pubblica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA