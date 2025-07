Istat: Fratoianni, ‘governo Meloni incapace di soluzioni per famiglie in difficoltà’

agenzia

Roma, 1 lug. “È intollerabile che in un Paese del G7 come l’Italia, ormai mettere il piatto a tavola e mandare i figli a scuola siano diventati un lusso”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“E tuttavia la realtà – prosegue il leader di SI – è proprio questa, non ce la inventiamo noi dell’opposizione: lo ribadisce una volta di più l’Istat, che segnala ancora una volta come la vita per gli italiani costa sempre di più mentre gli stipendi sono fermi. Dalle parti del governo Meloni pare proprio, invece, che i ministri della destra non se ne siano accorti, tutti presi a magnificare la propaganda di cui è intrisa ogni loro azione, o a giustificare gli incredibili aumenti nella spesa militare . O forse si, ma – conclude Fratoianni – non sanno metterci mano, abbandonando milioni di famiglie al loro destino”.

