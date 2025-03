Istat, il Pil nel quarto trimestre cresce dello 0,1%

agenzia

+0,6% sull'anno, in lieve rialzo rispetto alla stima preliminare

ROMA, 05 MAR – Nel quarto trimestre del 2024 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% nei confronti del quarto trimestre del 2023. Si tratta di un “lieve rialzo rispetto alla stima preliminare”, che aveva registrato una crescita nulla in termini congiunturali e dello 0,5% in termini tendenziali. Lo rende noto l’Istat che ha diffuso oggi i conti economici del quarto trimestre. La variazione acquisita del Pil italiano per il 2025, sulla base delle stime diffuse oggi dall’Istat per il quarto trimestre dello scorso anno, è pari allo 0,1%, in lieve rialzo rispetto ai dati preliminari del 30 gennaio 2025 che la stimavano nulla.

