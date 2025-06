Istat, Liguria tocca nuovo record ‘276 anziani ogni 100 giovani’

agenzia

Indice di vecchiaia aumentato del 35% negli ultimi vent'anni

GENOVA, 19 GIU – L’indice di vecchiaia della popolazione ligure al primo gennaio 2024 raggiunge il massimo storico negli ultimi vent’anni a quota 276,6 anziani sopra i 65 anni ogni 100 giovani sotto i 15 anni in aumento di quasi 6 punti percentuali rispetto all’anno precedente a 270,9 e di ben 35 punti percentuali rispetto al 2004 a 241,6 confermando la Regione come la più in età avanzata d’Italia. Lo rileva l’Istat nell’edizione 2025 del rapporto ‘Noi Italia-100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo’. In base all’invecchiamento della popolazione la Liguria è sul podio davanti alla Sardegna a 266,6 over 65 ogni cento under 15 e al Molise a 253,3, rispetto a una media nazionale di 199,8 anziani ogni cento giovani. “Non si ferma la crescita dell’indice di vecchiaia a livello nazionale con un aumento di quasi 7 punti percentuali rispetto al 2023 – rimarca l’Istat -. Tra le Regioni, la Liguria (276,6) e la Sardegna (266,6) detengono i valori più elevati, mentre il Trentino-Alto Adige (156,1) la Campania (154,3) e la Provincia autonoma di Bolzano/Bozen (135,7) i valori più bassi. Nell’Unione europea l’Italia è il Paese con il più alto indice di vecchiaia”. Tra le altre Regioni del Nord-Ovest la Lombardia al primo gennaio 2024 si attesta a 188,1 anziani ogni 100 giovani, il Piemonte a 232,3 e la Valle d’Aosta a 215,1. L’indice di vecchiaia è un rapporto demografico di coesistenza, definito come il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana (65 anni e più) e la popolazione in età giovanile (meno di 15 anni), calcolato al 1° gennaio di ogni anno. Si tratta di uno dei possibili indicatori demografici adottato per misurare il livello di invecchiamento della popolazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA