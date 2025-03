Istat, l’inflazione di febbraio all’1,6%, carrello spesa +2%

agenzia

Riviste al ribasso le stime

ROMA, 17 MAR – Inflazione in leggera accelerazione a febbraio: il mese scorso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, è aumentata dello 0,2% rispetto a gennaio 2025 e dell’1,6% rispetto a febbraio 2024 (da +1,5% del mese precedente); la stima preliminare era +1,7%. Lo rende noto l’Istat diffondendo le stime preliminari dei prezzi al consumo. Sempre a febbraio il cosiddetto carrello della spesa torna ad accelerare, ma anche questo meno del previsto: il tasso tendenziale di variazione dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona sale dal +1,7% di gennaio a +2,0%. Le stime preliminari erano di un incremento del 2,2%. La variazione tendenziale dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto invece diminuisce, da +2,0% di gennaio a +1,9% a febbraio.

