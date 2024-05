Istat: Montaruli (Fdi), ‘da M5S difesa demagogica Rdc’

agenzia

Roma, 15 mag. “Perché non appaia come l’ennesima difesa ad oltranza demagogica, occorre che i parlamentari del Movimento 5 stelle rileggano bene il Rapporto annuale dell’Istat sulla situazione dell’Italia. In primis, non sarà passato inosservato che i dati a cui si fa riferimento riguardano gli ultimi dieci anni, i quali sono stati governati per la grande maggioranza dal Partito democratico”. Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“È bene poi sottolineare come se da una parte il reddito di cittadinanza in pandemia poteva avere un senso in termini di assistenzialismo, dall’altra oggi l’esigenza primaria dei cittadini è quella di avere un lavoro stabile e sicuro. È in questa ottica che il governo Meloni si sta impegnando a favore dell’inclusione attiva al lavoro, con corsi di formazione per la qualificazione e riqualificazione professionale, incentivi alle aziende per le assunzioni a tempo indeterminato e con il taglio del cuneo fiscale. Nonostante i brindisi e i festeggiamenti dal balcone di Palazzo Chigi nel 2018 da parte di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, purtroppo la povertà non è stata abolita”.