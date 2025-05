Istat, nel 2024 picco storico longevità ma meno anni in buone condizioni

agenzia

Aspettativa di vita record pari a 81,4 anni per gli uomini e 85,5 per le donne, ma 'lei' perde altri 1,3 anni vissuti da sana

Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) – “La speranza di vita in buona salute rappresenta una sintesi efficace delle sfide poste da una società che invecchia: non basta vivere più a lungo, occorre garantire che gli anni guadagnati siano vissuti in autonomia e con una migliore qualità della vita. Nel 2024 si è raggiunto un nuovo massimo storico dell’aspettativa di vita (gli uomini possono contare di vivere in media 81,4 anni e le donne 85,5)”, ma “a fronte di questi recuperi di longevità, conseguiti nel periodo post-pandemico, l’indicatore che stima gli anni attesi di vita in buone condizioni di salute continua a ridursi”. Lo evidenzia l’Istat nel Rapporto annuale 2025-La situazione del Paese, pubblicato oggi. “Per gli uomini – si legge nel report – la speranza di vita in buona salute osservata nel 2024 (59,8 anni) segna il riallineamento a quella del 2019. Per le donne, invece, la stima di 56,6 anni segna il punto di minimo dell’ultimo decennio: in un solo anno si stima, pertanto, che le donne abbiano perso 1,3 anni di vita in buona salute, ampliando il noto divario a loro svantaggio (-3,2 anni)”. Secondo l’Istat, “il primato di longevità del nostro Paese si deve anche ai livelli contenuti di mortalità evitabile, ovvero i decessi sotto i 75 anni che potrebbero essere ridotti o prevenuti attraverso interventi efficaci di sanità pubblica, controllo dei fattori di rischio e adeguata assistenza sanitaria”. La mortalità evitabile “è la sintesi di due componenti: la mortalità prevenibile, legata principalmente alla prevenzione primaria e alla promozione di stili di vita salutari, e la mortalità trattabile, associata alla capacità del sistema sanitario di diagnosticare e curare tempestivamente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA