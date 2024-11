Istat: per il turismo terzo trimestre 2024 in calo

agenzia

Ad agosto meno turisti rispetto al 2023, ma aumentano stranieri

ROMA, 27 NOV – Il terzo trimestre 2024 registra una variazione negativa: complessivamente rispetto al medesimo periodo del 2023 diminuiscono del 3,6% gli arrivi e dell’1,4% le presenze. Emerge dai dati provvisori dell’indagine “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” dell’Istat. Nel mese di agosto in particolare arrivi e presenze totali sono in calo rispetto al 2023 (rispettivamente -1,3% e -1,9%), ma cresce la componente estera della clientela (+1,2% per gli arrivi e +3,0% per le presenze).

