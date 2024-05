Istat, ripresa demografica possibile,69% dei giovani vuole figli

agenzia

Indagine tra ragazzi 11-19 anni, 72% è per il matrimonio

ROMA, 20 MAG – Al 1 gennaio 2024 i residenti in Italia tra gli 11 e i 19 anni sono oltre 5 milioni 140 mila, ma nelle proiezioni demografiche il numero dei giovanissimi è destinato a diminuire. Tuttavia, dalle intenzioni espresse dagli intervistati una ripresa demografica non sembra impossibile: i giovanissimi vedono il loro futuro in coppia (74,5%) e molti pensano al matrimonio (72,5%). Tra i giovanissimi desidera avere figli il 69,4%, di questi solo l’8,8% è per il figlio unico, mentre il 18,2% pensa a tre o più figli. Tra gli stranieri la percentuale di coloro che vogliono tre figli o più è del 20,5%.Emerge dal report Istat ‘Bambini e ragazzi’.

