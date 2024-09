Istruzione: Mattarella, ‘in Italia deficit di lauree Stem’

agenzia

Las Palmas 20 set. “Per restare competitivi servono risorse. Anzitutto fondi per i nostri sistemi educativi -e in Italia permane un significativo deficit di istruzione nell’ambito delle lauree Stem (science, technology, engineering and mathematics)- e per la ricerca, oltre a intese che assicurino l’approvvigionamento delle materie prime indispensabili per la produzione delle nuove tecnologie”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al 17/mo Simposio Cotec, dedicato quest’anno al tema della sovranità tecnologica.

