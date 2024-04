Istruzioni Inps sul bonus assunzione ex dipendenti Alitalia

agenzia

Esonero contributi previdenziali 100% fino a 6mila euro

ROMA, 23 MAR – I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i lavoratori precedentemente occupati presso Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. tra il primo gennaio e il 31 ottobre 2024 potranno accedere a un esonero dei contributi previdenziali del 100% fino a un massimo di 6mila euro l’anno (500 al mese) per un massimo di 36 mesi. Lo chiarisce l’Inps in una circolare spiegando che l’agevolazione è valida per tutti i datori di lavoro (non vale per il lavoro domestico e per i contratti di apprendistato) e per tutti i contratti a tempo indeterminato comprese le trasformazioni da contratto a termine. Sono compresi nell’agevolazione i lavoratori coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria. “Considerata la ratio sottesa all’agevolazione in trattazione, consistente nella volontà di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego, si legge, non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato”. La misura non si applica alle assunzioni nella pubblica amministrazione. Le agevolazioni spettano nei limiti di 1,3 milioni di euro per il 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;1,8 milioni di euro per il 2027. L’esonero “risulta cumulabile con altri sgravi della contribuzione a carico del datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, laddove, nel singolo mese di fruizione, sussista un residuo di contribuzione esonerabile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA