Ita, Ebit 2024 per la prima volta positivo a 3 milioni

'Senza sinergie con Lufthansa'. Ricavi a 3,1 miliardi

ROMA, 05 MAG – Risultato operativo per la prima volta positivo per Ita airways nel 2024 che ha chiuso con 3 milioni di euro, “in anticipo rispetto alle previsioni del Piano industriale e senza aver beneficiato delle sinergie con il gruppo Lufthansa grazie a performance operative e commerciali positive”. Lo rende noto la compagnia aerea dopo il via libera del cda nella seduta del 27 marzo scorso al progetto di bilancio consolidato per l’esercizio 2024. I ricavi l’anno scorso hanno raggiunto 3,1 miliardi. Il margine operativo lordo ha segnato + 337 milioni di euro mentre il risultato netto è stato di -227 milioni. La cassa conta 476 milioni di euro.

