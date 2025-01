Italia-A. Saudita: Fratoianni, ‘tutto risolto per Meloni con regime bin Salman?’

agenzia

Roma, 26 gen “Con squilli di fanfara il governo Meloni ha firmato accordi per miliardi con l’Arabia Saudita. Quel regime contro cui Giorgia Meloni si scagliava perché diceva negli anni passati che ‘c’era la pena di morte per apostasia, per adulterio, per omosessualità e zero diritti per le donne. Una Nazione fondamentalista ecc.’ Immagino che tutto ciò sia stato risolto prima della sua visita. Giusto presidente Meloni?”. Lo scrive su Twitter Nicola Fratoianni, di Avs.

