Italia-Albania: Mattarella a Piana Albanesi, ‘legati da rapporti fratellanza”**

Palermo, 18 ott. “Piana degli Albanesi -capitale della cultura arbëreshë in Sicilia- ci fa sentire insieme a casa, membri di una stessa comunità: albanesi, italiani e italo-albanesi. Un’occasione per confermare, ancora una volta, la grande amicizia e collaborazione che intercorrono tra Albania e Italia. I nostri popoli sono legati, inoltre, da un rapporto di ‘fratellanza’, a cui contribuiscono fortemente le comunità arbëreshë presenti in Italia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Piana degli Albanesi con l’omologo d’Albania Bairam Begaj

“Da oltre 500 anni, queste comunità mantengono, con grande determinazione, il patrimonio culturale della propria origine; e questa straordinaria condizione -ha proseguito il Capo dello Stato- suscita sincera ammirazione. Di discendenza albanese, ma da lungo tempo italiani, gli arbëreshë hanno infatti conservato con orgoglio le antiche tradizioni, i riti religiosi, la lingua stessa della terra materna”.