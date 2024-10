agenzia

il.meteo, 200 litri di pioggia per metro quadrato al centronord

ROMA, 08 OTT – Italia bersagliata da piogge torrenziali fino a giovedì. A confermare l’ondata di maltempo che farà cadere oltre 200 litri di pioggia per metro quadrato al centronord, è Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Massima allerta – afferma – per due violente perturbazioni: la prima, già sull’Italia, risulta collegata ad un profondo ciclone nordatlantico centrato sul Galles, la seconda sarà invece associata all’uragano in transito nella giornata di giovedì tra Francia e Germania”. Il primo peggioramento, sceso nella notte sul nostro Paese, porterà ancora nubifragi specie su Liguria, Alta Toscana, Alpi e Prealpi con coinvolgimento più irregolare pure di Pianura Padana, Umbria e Lazio dove non si escludono fenomeni intensi, anche a carattere di rovescio. In giornata le piogge, a tratti forti, interesseranno anche Sardegna e Campania, mentre all’estremo sud farà caldo con 29°C a Bari e 28°C in Sicilia. Gli accumuli maggiori si temono sulla Liguria, su nord Piemonte e nord Lombardia, localmente superiori ai 200 litri su ogni metro quadrato. Mercoledì 9 ottobre sarà una giornata di tregua. Il tempo sarà nuvoloso con schiarite e qualche debole pioggia su Liguria di Levante, Alta Toscana e Triveneto. Giovedì 10 torna a dominare la pioggia su Liguria, Alpi e Prealpi. “Le precipitazioni – sottolinea Tedici – saranno intense accompagnate da burrasche di vento, mareggiate e rischio alluvioni al centronord. Da Roma in giù, invece, farà addirittura caldo con 35°C attesi in Sicilia e 26°C sulla Capitale”. Nel dettaglio – Martedì 8. Al nord: maltempo diffuso. Al centro: peggiora con piogge abbondanti su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: peggiora in Campania, 30°C all’estremo sud. – Mercoledì 9. Al nord: nubi irregolari, piogge su Liguria di Levante ed Alpi. Al centro: tra sole e nubi sparse. Al sud: cielo parzialmente nuvoloso. – Giovedì 10. Al nord: spire dell’uragano Kirk con vento e piogge. Al centro: ventoso, piogge su Alta Toscana, caldo per il periodo altrove. Al sud: molto caldo per il periodo (fino a 35°C) e ventoso. Tendenza: tempo via via più stabile con prevalenza di sole.

