Italia-Cina: Asp, pronti a incontro con capo ufficio stampa P.Chigi, necessario e urgente

Roma, 1 ago. “L’Associazione stampa parlamentare avendo sempre come priorità la difesa del diritto di cronaca e del lavoro dei colleghi, prende atto della richiesta di incontro del capo ufficio stampa di Palazzo Chigi per discutere delle criticità evidenziate da molti colleghi. Incontro a questo punto non solo necessario ma urgente per capire come garantire alla stampa la possibilità di svolgere il proprio ruolo nelle migliori condizioni possibili”. E’ quanto si legge in un comunicato dell’associazione dei giornalisti politico-parlamentari.

