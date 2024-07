Italia-Cina: Borghi (Iv), ‘Meloni sta girando a vuoto’

agenzia

Roma, 29 lug. “Se per Enrico IV Parigi valeva bene una messa, per Giorgia Meloni Palazzo Chigi vale bene un’abiura. Sono distanti gli anni in cui lei, da leader dell’opposizione, si scagliava contro ‘il modello Cina’, contro le importazioni di auto elettriche dal Dragone, contro il 5G affidato a Huawei e via discorrendo. Una alla volta, ogni pregiudiziale e’ caduta, nel segno del camaleontismo tattico già visto all’opera in altri contesti, e oggi fa quasi sorridere che sia lei -all’indomani del voto contrario alla governance UE- a proporre l’Italia come ‘ponte tra Cina e Unione Europea’”. Lo dice il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.