Italia-Cina: Fontana, ‘necessarie relazioni ancora più stabili e costruttive’

Roma, 23 ott La figura di Marco Polo “simboleggia al meglio il rapporto che si è instaurato tra civiltà così lontane e al tempo stesso vicine, e la volontà ancora presente di costruire un dialogo fondato sul rispetto reciproco”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana nel suo saluto all’evento ‘Nel 700° anniversario della morte di Marco Polo, l’importanza degli scambi culturali nelle relazioni tra Italia e Cina’.

“Oggi come allora, Italia e Cina sono infatti legate da molteplici iniziative promosse per approfondire la cooperazione in vari campi, tra cui quello della cultura. Si pensi alle numerose attività organizzate nel 2022 durante l’Anno della Cultura e del Turismo e al ricco calendario di eventi previsti nell’ambito delle celebrazioni dei 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo”, ha spiegato Fontana.

“Ma di fronte alle sfide complesse del nostro tempo si rende necessario adottare un approccio che favorisca lo sviluppo di relazioni tra Italia e Cina ancora più stabili e costruttive. A questo scopo, un ruolo di fondamentale importanza sarà svolto dalle giovani generazioni, chiamate a raccogliere l’eredità dell’intrepido viaggiatore veneziano rileggendo quelle pagine memorabili della sua impresa con le sfide del nostro tempo”, ha sottolineato ancora.