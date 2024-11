Italia-Cina: Mattarella, ‘amicizia sempre più intensa e necessaria’

agenzia

Pechino, 9 nov. “Il lavoro che si svolge sul piano dei rapporti diplomatici tra le istituzioni degli Stati, tra le rappresentanze formali dei Paesi è importante e decisivo; è poi tradotto in realtà dalla vita quotidiana di chi svolge attività e impegni e di chi presente qui esprime la presenza e manifesta il volto dell’Italia. La simpatia che intercorre tra Cina e Italia, tra cinesi e italiani è antica, tradizionale, ma sempre più intensa in questi nostri tempi e anche sempre più necessaria, tra due Paesi che hanno un ruolo importante nella comunità internazionale. E la vostra presenza realizza questo sentimento, questa condizione, e la esprime”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Pechino la collettività italiana.

“Vi sono tante diverse modalità di impegno, da quello economico, commerciale a quello culturale, a quello del no profit, a quello del terzo settore a quello degli studenti, che sono -ha sottolineato il Capo dello Stato- una veicolo di amicizia futura particolarmente prezioso e importante”.