Italia-Cina: Mattarella, ‘Cattedra Agnelli esempio di fecondo dialogo culturale’

Pechino, 9 nov. “Desidero congratularmi con l’Università di Pechino per la scelta lungimirante di costituire un Centro sino-europeo di Ricerca per l’innovazione nel campo filantropico. La solidarietà è un valore universale che ci richiama al dovere di prenderci cura di chi è più fragile. Grazie al Forum filantropico Cina-Italia anche questo tema è entrato a far parte dell’ampio spettro delle relazioni tra i nostri Paesi. Sono lieto che da queste collaborazioni sia anche nata la ‘Cattedra Agnelli di studi italiani’, con esponenti autorevoli del sapere impegnati in un fecondo dialogo con la comunità accademica della vostra Università”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la Lectio magistralis all’Università di Beida a Pechino, prima di partecipare al’inaugurazione della ‘Cattedra Agnelli di studi italiani’, presso il Forum filantropico Cina Italia.

