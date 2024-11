Italia-Cina: Mattarella, ‘rapporto solido e maturo, franchezza e disponibilità ad ascolto’**

agenzia

Pechino, 9 nov. “Civiltà e cultura sono pilastri di quella relazione speciale che chiamiamo ‘amicizia’. Sovente, e giustamente, ricorriamo a questa categoria per descrivere l’antico rapporto tra Cina e Italia. Le differenze di approccio o le differenze di opinione, non possono mai far velo tra amici, se espresse con franchezza e con disponibilità all’ascolto reciproco”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua lectio magistralis all’Università di Beida a Pechino.

“Questo -ha aggiunto il Capo dello Stato- è l’atteggiamento di chi veramente tiene ad accrescere -opera impegnativa e gratificante- la confidenza tra persone, tra popoli e tra Stati. Oggi ne avvertiamo fortemente il bisogno, per prevenire il rischio di allontanarci gli uni dagli altri, dalla versione migliore che offriamo di noi quando costruiamo società moderne e solidali”.