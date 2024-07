Italia-Cina: Renzi rilancia post Meloni del 2014, ‘ha cambiato posizione, riferisca in aula’

agenzia

Roma, 30 lug. “Dieci anni fa Giorgia Meloni scriveva così. Mi pare che in questi giorni abbia cambiato posizione. La aspettiamo in Parlamento per riferire”. Così Matteo Renzi su twitter rilanciando un post di Giorgia Meloni del 2014 quando il leader di Iv era presidente del Consiglio: “Visto che Renzi è amico della Cina -scriveva l’attuale premier- chieda conto della concorrenza sleale che le imprese cinesi fanno al nostro made in Italy”.

