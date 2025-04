Italia-Cina: Tajani, ‘Marco Polo e Matteo Ricci testimoniano valori base nostra politica estera’

agenzia

Roma, 15 apr. “Sono proprio in queste ore in rientro da una intensa missione in Giappone, dove ho inaugurato quella straordinaria vetrina delle nostre eccellenze che per sei mesi sarà il Padiglione Italia all’Expo di Osaka. Tappa precedente del mio viaggio è stata l’India, partner strategico anche nel quadro del corridoio economico-logistico della ‘Via del Cotone’ tra Indo-Pacifico e Mediterraneo, dove ho co-presieduto un Forum imprenditoriale di grande successo. Pur se in epoche e da prospettive diverse, Marco Polo e Padre Matteo Ricci hanno incarnato quei valori di pace e dialogo che sono alla base della nostra azione di politica estera”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione convegno di studi “Il Viaggio di Marco Polo e Matteo Ricci nell’Intreccio tra Oriente e Occidente”, promosso e coordinato dal Movimento cristiano lavoratori (Mcl) e tenutosi questa mattina presso la Sala Refettorio di Palazzo San Macuto.