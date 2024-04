Italia-Costa d’Avorio: Mattarella visita scuola, ‘ampliare iniziative sociali imprese’**

agenzia

Canal Vridi, 4 apr. “Incoraggiamo questa iniziativa e speriamo che le imprese italiane presenti in Costa d’Avorio possano aiutare a rilanciare l’economia di questo Paese. Abbiamo bisogno di iniziative del genere, di aumentare, ampliare le azioni sociali in questo Paese e così sostenere l’economia del Paese”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della visita al complesso scolastico di Canal Vridi, in Costa d’Avorio, ristrutturato da Avsi ed Eni, nell’ambito di un piano nazionale governativo di consolidamento delle istituzioni scolastiche.