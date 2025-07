Italia-Estonia a Bergamo, già venduti 10mila biglietti

agenzia

In città c'è attesa per esordio Gattuso sulla panchina azzurra

ROMA, 18 LUG – Sono 10.400 i biglietti già venduti per Italia-Estonia, terzo incontro per gli azzurri nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 che vedrà l’esordio sulla panchina della Nazionale del neo ct Gennaro Gattuso, venerdi’ 5 settembre I tagliandi per il match, in programma venerdì 5 settembre alle 20.45 allo stadio ‘Azzurri d’Italia’ di Bergamo – ricorda la federcalcio – possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.it, con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18 e agli Over 65. Dopo le prime due gare del girone disputate a giugno (sconfitta 3-0 a Oslo con la Norvegia e successo 2-0 a Reggio Emilia con la Moldova), la Nazionale riprenderà il cammino nelle qualificazioni tornando a giocare nella città orobica a quasi cinque anni di distanza dal pareggio per 1-1 con l’Olanda dell’ottobre 2020 in un match valido per il girone di Nations League. In quell’occasione la Nazionale decise di abbracciare Bergamo, una delle città più colpite dall’emergenza del Covid 19, manifestando l’attenzione del mondo del calcio alla popolazione locale e rendendo omaggio alle vittime della pandemia anche con la visita di una delegazione della Figc al Cimitero Monumentale.

