Italia-Francia: Fassino, ‘differenze non annullano valore strategico relazione’

agenzia

Roma, 4 giu. “Una piattaforma concreta di dossier per affrontare insieme sfide comuni e contribuire ad un protagonismo europeo”. Così Piero Fassino, presidente del Gruppo di amicizia parlamentare Italia-Francia esprime soddisfazione per l’esito del vertice Meloni-Macron. “Valutazioni diverse su questo o quel dossier -sottolinea Fassino- non riducono il valore strategico delle relazioni tra Roma e Parigi e possono trovare composizione alla luce dei molteplici interessi comuni che già oggi legano i due Paesi in molti campi. E il Trattato del Quirinale ha offerto e offre gli strumenti per una cooperazione sempre più intensa a beneficio dei due Paesi e dell’Europa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA