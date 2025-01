Italia-Gb: Meloni, ‘con Starmer sintonia su molti dossier, d’accordo su migranti’

agenzia

Roma, 3 gen. Con il premier britannico Keir Starmer va “molto bene, siamo in sintonia su molti dossier. Penso, ad esempio, al governo dei flussi migratori e al contrasto all’immigrazione illegale di massa, perché è un fenomeno che interessa tutto il continente europeo, anche al di fuori dei confini Ue”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a ‘7’, il settimanale del Corriere della Sera.