Italia-Giappone: Mattarella, ‘collaborazione, amicizia e fiducia crescenti’**

Tokyo, 3 mar. “Il rapporto tra Giappone e Italia è crescente nell’amicizia e nella collaborazione e anche nella reciproca fiducia”, che “è un elemento impalpabile che deriva dall’esperienza, dall’affidabilità, dalla stima. E naturalmente questa passa attraverso i rapporti tra i Governi, tra le Istituzioni, la diplomazia, l’ambasciatore e i rappresentanti del sistema organizzato che rappresenta l’Italia, ma passa in maniera sensibile, significativa, forse predominante, attraverso l’esempio e l’esperienza con gli italiani che vivono qui, perchè questo è quello che nella vita quotidiana nella società giapponese induce a valutare affidabilità, serietà, possibilità di collaborazione sincera, amicizia”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Tokyo una rappresentanza della comunità italiana, primo appuntamento della sua Visita ufficiale in Giappone che si protrarrà fino a sabato prossimo.