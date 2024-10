Italia-Golfo: Di Maio, ‘lavoro straordinario nostro Paese per rafforzare cooperazione’

agenzia

Roma, 9 ott. “L’Italia sta svolgendo un lavoro straordinario per rafforzare le sue partnership strategiche con i Paesi del Gcc”. Così Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo Persico, in un’intervista a Formiche.net. “I rapporti stanno crescendo con Arabia Saudita, Emirati, Qatar. Questo è un grande vantaggio sia per il nostro Paese sia per l’Unione europea nel suo complesso, per trovare nell’Italia un moltiplicatore delle capacità strategiche”, spiega.