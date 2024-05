Italia-Irlanda: Mattarella e Higgins inaugurano Parco Italia a Dublino

agenzia

Dublino, 20 mag. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello dell’Irlanda, Michael D. Higgins, hanno inaugurato a Dublino ‘Parco Italia’, presso la Lucan House, residenza degli ambasciatori d’Italia in Irlanda, venduta alla Contea di Dublino Sud che la aprirà al pubblico come parco e centro culturale. Il Parco ospita anche l’esposizione ‘Grazing in Lucan’, composta da opere dell’artista italiano Davide Rivalta, promossa dalla nostra ambasciata, dall’Istituto italiano di Cultura di Dublino, dalla Galleria nazionale di Arte moderna e contemporanea di Roma e dall’Opw Dublin Castle.