Italia-Israele 4-1, poker azzurro a Udine

agenzia

Udine, 14 ott. – L’Italia batte 4-1 Israele, conquista la terza vittoria in quattro partite e resta al comando del gruppo 2 di Lega A di Nations League. Al ‘Bluenergy Stadium’ di Udine gli azzurri si impongono grazie alle reti di Retegui su rigore al 41′, Di Lorenzo al 54′ e 79′ e Frattesi al 72′; di Fani al 66′ il gol della bandiera per gli ospiti. Nell’altro match del gruppo 2 di Lega A vittoria per 2-1 della Francia in Belgio. In classifica i ragazzi di Spalletti si confermano al comando con 10 punti, poi Francia a 9, Belgio a 4 e Israele ultimo senza punti.

Durante gli inni nazionali il non particolarmente numeroso pubblico presente fischia quello israeliano. Fischi anche al momento della stretta di mano tra i due ct, Luciano Spalletti e Ben Shimon.

Poi si parte e il tema della partita è chiaro sin dai primi minuti con gli azzurri che gestiscono il possesso palla e gli ospiti chiusi in difesa che puntano sulle ripartenze. Il primo tiro è israeliano con una conclusione di Gloukh: palla fuori non di molto. Al 14′ Italia vicina al vantaggio, Retegui va in profondità e calcia a tu per tu con Glazer, gran parata del portiere israeliano. Al 18′ bella combinazione Raspadori, Frattesi, Retegui e conclusione dell’attaccante dell’Atalanta, Glazer si fa trovare ancora pronto e devia in angolo. Al 20′ incursione di Tonali che arriva a tu per tu con Glazer che ancora una volta ha la meglio e salva i suoi.

Alla mezz’ora altra opportunità per l’Italia, cross basso e teso dalla sinistra di Dimarco, non ci arriva Frattesi, sul secondo palo Retegui calcia e manda sull’esterno della rete. Israele prova a reagire con un altro tentativo di Gloukh e palla nuovamente oltre la traversa. Al 35′ sugli sviluppi di un corner, Glazer allontana in uscita, palla sui piedi di Raspadori che ci prova di prima intenzione, palla oltre la traversa. Al 37′ cross di Di Lorenzo, Retegui gira di testa ma la sua conclusione finisce fuori. Gli sforzi dell’Italia vengono premiati al 41′ grazie a un calcio di rigore concesso per fallo su Tonali. Dagli 11 metri Retegui non sbaglia: 1-0 per gli azzurri. Al 43′ Italia vicinissima al raddoppio, Retegui serve Raspadori all’altezza del dischetto ma l’attaccante del Napoli perde la coordinazione e va a terra senza calciare a rete.

Si riparte con due cambi: Ricci per Fagioli nell’Italia e Jaber al posto Kanichowsky per Israele. Il leit motiv dell’incontro non cambia: padroni di casa all’attacco con l’obiettivo di chiudere la partita e ospiti in difesa. Al 9′ il raddoppio azzurro: dagli sviluppi di un calcio di punizione di Raspadori, Di Lorenzo salta più in alto di tutti e batte di testa Glazer. Al quarto d’ora calcio d’angolo ben calciato da Tonali, arriva Frattesi che però mette fuori. Al 19′ doppio cambio per Shimon: escono Haziza e Madmon, entrano Khalaili e Gropper.

Al 21′ Israele accorcia le distanze. Direttamente da calcio d’angolo Abu Fani mette in rete con Vicario disturbato da Baltaxa ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 23′ tentativo di testa di Bastoni, con Glazer che devia in angolo. Al 27′ gli azzurri calano il tris con Frattesi. Ancora Dimarco da sinistra crossa sempre rasoterra, di prima intenzione il centrocampista dell’Inter batte Glazer. Al 29′ doppio cambio azzurro con Udogie e Maldini al posto di Dimarco e Raspadori. Esordio in nazionale per il figlio d’arte. Con Cesare, Paolo e Daniel, quella Maldini è la prima parentela diretta con ben tre giocatori (nonno, padre e figlio) nella storia dell’Italia. Sono trascorsi 22 anni e 118 giorni dall’ultima gara con l’Italia di Paolo e 61anni e 1 giorno dall’ultima di Cesare.