Italia-Israele a Udine, sono in vendita i biglietti

agenzia

La sfida si ripete un anno dopo il 4-1 in Nations League

ROMA, 05 AGO – Sono in vendita i biglietti per la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 Italia-Israele, in programma a Udine nello stadio ‘Friuli’ il 14 ottobre: e’ la terza sfida casalinga del girone per gli azzurri del nuovo ct Gennaro Gattuso. Un confronto, quello tra gli azzurri e Israele, che si giocherà esattamente un anno dopo il 4-1 di Nations League, sempre a Udine, firmato dalla doppietta di Di Lorenzo e dai gol di Retegui e Frattesi. Dopo la partita di lunedì 9 giugno vinta contro la Moldova e quella in programma venerdì 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia, la nazionale giocherà a Udine per l’undicesima volta nella sua storia: nei precedenti 10 incontri, il bilancio è di 8 vittorie e 2 pareggi (21 gol fatti e 3 subiti). I biglietti di Italia-Israele possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA