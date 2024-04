Italia-Libano: Meloni mercoledì in Libano, giovedì a Shama da contingenti italiani**

agenzia

Roma, 20 mar. Missione in Libano per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mercoledì 27 marzo, alle 19.30, la premier è attesa a Beirut, al Palazzo del Governo, per un incontro con il primo ministro libanese, Najib Miqati. L’indomani, giovedì 28, Meloni raggiungerà Shama (ore 12) per una visita ai contingenti militari italiani operanti nel teatro operativo libanese in ambito Nazioni Unite (UNIFIL) e in ambito bilaterale (MIBIL).

