Italia-Libia, Kamel Ghribi: “Lungimirante accordo Meloni-Dabaiba, Gksd farà la propria parte”

Milano, 30 ott. “L’incontro di ieri tra il Primo Ministro libico, Abuhulhamed Mohamed Dabaiba, e la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, è stato concreto e lungimirante. Ha rinsaldato la relazione bilaterale italo-libica, costruendo i presupposti per una collaborazione di lungo periodo che metta al centro non solo le evidenti problematiche migratorie, che pure hanno una loro centralità, ma numerosi ambiti di sviluppo comune”.

Lo ha detto Kamel Ghribi, presidente di Gksd Investment Holding che, assicura, “ha dato e darà il proprio contributo, sia nell’ambito sanitario che negli altri settori, nei quali ha sviluppato una competenza molto forte come quelli riguardanti l’energia e le infrastrutture”.