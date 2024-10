Italia-Libia: Meloni a Tripoli per ‘ritorno’ Business Forum, oltre 200 le aziende italiane**

agenzia

Roma, 29 ott. Si apre oggi a Tripoli il business forum italo-libico. L’evento torna a svolgersi in Libia dopo oltre 10 anni e coincide con la quarta visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nello Stato dall’inizio del suo mandato. Meloni e il primo ministro Dabaiba avevano preso l’impegno di tenere questa manifestazione nel corso del loro incontro di maggio scorso a Tripoli, con l’obiettivo di sostenere ancor più convintamente il rilancio delle relazioni economiche tra Italia e Libia. La premier è accompagnato dal ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso.

Il business forum ha registrato il forte interesse del mondo imprenditoriale italiano rappresentato all’evento da oltre 200 aziende. Gli imprenditori sono giunti a Tripoli da Roma con un volo charter messo a disposizione da Ita Airways. L’evento sarà inaugurato dagli interventi della presidente Meloni e del primo ministro Dabaiba e si articolerà in sessioni plenarie dedicate al contesto economico e produttivo italiano e libico, tavoli settoriali per energia, pesca e agroindustria, sanità e farmaceutica e infrastrutture e design, una sessione con un focus particolare sulla formazione universitaria e tecnica e incontri business to business.