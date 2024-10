Italia-Libia: Meloni, ‘partenariati egualitari con Nazioni africane, cornice Piano Mattei’

agenzia

Roma, 29 ott. “A margine del Business Forum, ho avuto un incontro bilaterale con il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale libico, @Dabaibahamid. La discussione si è focalizzata sui diversi ambiti di una cooperazione bilaterale in continua crescita. Tra i settori della collaborazione italo-libica, abbiamo affrontato il tema della gestione dei fenomeni migratori, ove ho sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi nel contrasto al traffico di esseri umani e, al contempo, di rafforzare la cooperazione con le Nazioni d’origine e di transito nel quadro del Processo di Roma e del Trans-Mediterranean Migration Forum di Tripoli dello scorso luglio. In conclusione d’incontro, unanime è stata anche la volontà di collaborare con l’obiettivo di creare partenariati egualitari con le Nazioni africane nella cornice dei progetti concreti avviati dal Piano Mattei per l’Africa”. Lo scrive su X Giorgia Meloni.

