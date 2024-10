Italia-Libia: Nesci (FdI-Ecr), ‘grazie a Meloni cooperazione bilaterale in continua crescita’

agenzia

Roma. 29 ott “Maggiori sforzi contro il traffico di esseri umani, potenziamento nei settori della pesca, economia del mare, agroindustria, sanità, ma soprattutto energia. La Libia è per l’Italia un partner economico di prima grandezza e Il nostro Paese si conferma come il principale importatore dalla Libia, il terzo esportatore verso di essa e il primo investitore nel settore energetico”. Lo dice l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr Denis Nesci, vice presidente per la commissione Energia, Ambiente e Acqua della delegazione all’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo.

“Per la Libia, il nostro paese rappresenta inoltre una porta privilegiata verso uno dei mercati energetici più grandi al mondo: quello europeo, composto da oltre 500 milioni di consumatori. Siamo, di fatto, un ponte naturale tra Europa, Mediterraneo allargato, Africa e Medio Oriente, il che ci offre una duplice opportunità. Possiamo lavorare per diventare un nodo centrale nei flussi energetici tra Mediterraneo, Africa ed Europa, trasformandoci in un vero e proprio hub di produzione e distribuzione. Questo ci permetterà di essere un punto di connessione per nuove infrastrutture e opportunità economiche. È una vocazione che stiamo già promuovendo attraverso il nostro Piano Mattei per l’Africa”, prosegue.