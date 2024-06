Italia-Moldova: Mattarella, ‘impegno comune per la pace’

agenzia

Chisinau, 18 giu. “Vorrei esprimere un apprezzamento molto forte, sincero, profondo per il contributo prezioso che i contingenti moldavi forniscono ai contingenti moldavi alla missioni Kfor e Unifil che sono con comando italiano così come altrettanto rilevante è la collaborazione positiva instaurata tra i Carabinieri moldavi e l’Arma dei carabinieri italiana. È un segno tangibile della nostra capacità di operare in modo congiunto ed efficace per la pace. Si tratta di un impegno comune che riveste grande importanza”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Chisinau con l’omologa della Moldova, Maia Sandu.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA