Italia-Montenegro: Mattarella, ‘collaborazione in lotta a criminalità in omaggio a martiri’

Podgorica, 18 feb.”Abbiamo grande collaborazione sul piano della lotta alla criminalità organizzata: un impegno per il futuro dei nostri giovani, per la democrazia autentica, per la correttezza della vita dei nostri Paesi, in omaggio dei tanti martiri che hanno combattuto la criminalità organizzata, cadendone vittime, lasciando un patrimonio non abbandonato, anzi coltivato e sviluppato, di impegno per la legalità”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo del Montenegro, Jakov Milatović. Quest’ultimo ha ricordato che “i magistrati Falcone e Borsellino sono simboli non solo in Italia, ogni cittadino montenegrino sa chi erano”.