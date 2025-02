Italia-Montenegro: Mattarella e Milatović inaugurano mostra ‘Incontro di due popoli’

agenzia

Podgorica, 18 feb. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Montenegro, Jakov Milatović, hanno inaugurato al ministero della Cultura e dei media la mostra ‘Montenegro e Italia: incontro di due popoli’. Filo conduttore materiali d’archivio che ricordano il matrimonio tra Vittorio Emanuele terzo e la regina consorte Elena Petrovic-Njegos principessa del Montenegro.

“Questa mostra -ha sottolineato Milatovic- offre molto di più di mera esposizione di documenti d’archivio, è un’opportunità per illustrare il legame speciale tra i nostri Paesi e dimostra il rispetto reciproco che i nostri popoli nutrono”.