Italia-Montenegro: Mattarella, ‘solida collaborazione e amicizia storica’

Podgorica, 18 feb. “Abbiamo parlato ampiamente e operativamente dell’amicizia e della collaborazione tra Montenegro e Italia. L’intensità delle nostre interazioni, della cooperazione che intercorre tra i nostri Paesi dimostrano la solidità dell’amicizia che intercorre e della collaborazione che vi è. Un’amicizia storica”, testimoniata anche dalla figura della regina di Italia Elena del Montenegro, la cui salma “sono lieto di aver fatto tornare in Italia” per essere “ospitata in un santuario italiano”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo del Montenegro, Jakov Milatović.