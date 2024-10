Italia-Qatar: intese tra governi dopo visita Al Thani, accordo anche su super radar Fincantieri

agenzia

Roma, 21 ott. In occasione della visita di Stato dell’Emiro dello Stato del Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, fonti italiane spiegano che, oltre all’adozione di una Dichiarazione congiunta su principali aspetti della cooperazione bilaterale (politica estera, migrazioni, Processo di Roma e Piano Mattei, investimenti, difesa, energia, cooperazione giudiziaria, ricerca, turismo), c’è stato uno scambio di intese a livello governativo e nel settore privato. Si tratta, nello specifico, del Memorandum di Intesa per la promozione congiunta degli investimenti diretti; del Memorandum di Intesa per consolidare la cooperazione nel settore del turismo, inclusa la promozione reciproca; di una dichiarazione di intenti tra il MAECI e l’Autorità museale qatarina per rafforzare la cooperazione in materia di diplomazia culturale; di un ⁠Memorandum di intesa tra Fincantieri e Barzan, pre-intesa in vista della firma del contratto per 40 radar Omega 360; infine di un ⁠Accordo tra SACE ed Estithmar Holding con l’obiettivo di creare un accesso strategico al mercato qatarino per le imprese italiane in particolare nei settori costruzioni e healthcare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA